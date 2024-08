【美品】ラストホールアース The Last Whole Earth カタログ 洋書 売りお得セール

ご覧いただきありがとうございます。



『The Last Whole Earth』1972年版

サイズ:横28cm 縦38cm 厚み2cm

448ページ

編集者:Stewart Brand



表紙、ページ共に50年前とは思えない程綺麗な状態で保たれています。写真でご確認いただき、ご納得の上で、ご購入ください。



これほど良いコンディションのものは今後さらに希少になりますので、是非このチャンスを見逃さないでください。



1960〜70年代のヒッピーカルチャーに多大なる影響を及ぼした「Whole Earth Catalogue」の全ページが、WEBサイト上に公開された。1968年〜1972年まで刊行されたWhole Earth Catalogueは、その名の通り地球上のすべての商品カタログであり、今や伝説となっている本である。



Understanding Whole Systems(全体システムの理解)

Shelter and Land Use(シェルターと土地の利用)

Industry and Craft(産業と民芸)

Communications(コミュニケーション)

Community(コミュニティ)

Nomadics(遊牧民族)

Learning(学習)



上記のようなカテゴリーに分かれており、カテゴリー毎に地球上のあらゆる物が紹介されている。



あらゆる物が載っているが、当然のことながら、本当に地球上すべての物が載っている訳ではない。編集のスチュアート・ブランドをはじめとした“Whole Earth Catalogue”のフィルターを通ったものだけが、カタログに掲載されるのだ。



アップル社のスティーブ・ジョブズは、Whole Earth Catalogueに多大なる影響を受けたうちの一人である。名スピーチとして有名な、スタンフォード大学の卒業式のスピーチの中で、Whole Earth Catalogueについて触れている。



それはまるで、Googleが出る35年前に遡って出されたGoogleのペーパーバック版とも言うべきもの



