Mrs. GREEN APPLE 2023 COMPLETE BOX ミュージック ハイクオリティー

重複購入したので出品します。



Mrs. GREEN APPLE 完全生産限定 SPECIAL COMPLETE BOX ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE” & DOME LIVE 2023 “Atlantis” (完全生産限定ボックス)(2枚組)(特典:スマホポーチ)



新品未開封です^ ^



【完全生産限定 SPECIAL COMPLETE BOX(2Blu-ray + GOODS)】

*GOODS

アクリルジオラマキット2種(NOAH ver. / Atlantis ver.)

レプリカスタッフパス2種(NOAH ver. / Atlantis ver.)

*オリジナルスリーブケース

*撮り下ろしカラー40ページLIVE PHOTO BOOK付き



「ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”」は、フェーズ2始動後初のアリーナツアー「Mrs. GREEN APPLE ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”」より、さいたまスーパーアリーナ2日目の模様を完全収録。さらに、76分に及ぶドキュメンタリー映像、撮り下ろしインタビューを収録する。また、「DOME LIVE 2023 “Atlantis”」は、自身初となるドームライブ「Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”」より、埼玉・ベルーナドーム2日目の模様を完全収録。さらに、74分に及ぶドキュメンタリー映像、撮り下ろしインタビューを収録する。



Ringo Jam

JAMS

ミセス

MGA

ミセスグリーンアップ商品の情報