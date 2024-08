希少 美品 東洋 リバーシブル スカジャン 虎×鷹 サテン TT11591 ジャケット・アウター オンラインストア超特価

We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.



東洋のサテンスカジャンになります。

人気の配色、刺繍でおすすめの一品です。

型番:TT11591



*****************



〈サイズ〉

着丈:57cm

肩幅:-

身幅:53cm

裄丈:84cm





*平置きでの寸法のため多少の誤差はご容赦ください。



*着画はお断りしております。





〈状態〉

目立った傷や汚れなどなく、

全体的に綺麗な状態です。



*あくまで古着となりますので、小さな汚れなどがある場合がございます。





〈素材〉

サテン アセテート



〈カラー〉

バーガンディ ネイビー



〈配送〉

簡易包装にて1〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



〈購入場所〉

専門家による真贋鑑定済みの正規品のみを厳選して出品しています。

AACD日本流通自主管理協会加盟店、ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場などで購入しています。



*****************





