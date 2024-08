ジャンポールゴルチエ ハンドバッグ バッグ 送料割引あり

個性的なルビーアイ × ゴールドフレーム✨

値下げ交渉お気軽にどうぞ✨



My store sells only authentic items.

This item is available for purchase immediately.



┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Jean Paul GAULTIER かばん スクエア メンズ

レディース 男女兼用 ユニセックス ゴールド金具

金ロゴ ルビーアイ フレームバッグ 箱型

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈





【 商品説明 】

サイズ :幅25㎝ / 高さ17㎝ / マチ9㎝

持ち手高さ:10㎝

長財布 :◯



カラー :黒 ブラック / 金 ゴールド

購入先 :大手リユース店 / 真贋鑑定済み



【 状態 】

少しの小傷はありますが、大きな傷や汚れ、色落ちはありません。

使用感は少なめでまだまだたくさん使っていただけます。





他の出品物はこちらから

▶︎ #mi☆レディース一覧 ▶︎ #mi☆レディースバッグ

メンズ商品はこちらから

▶︎ #mi☆メンズ一覧 ▶︎ #mi☆メンズバッグ





●送料無料、匿名配送

●24時間いつでも即購入OK

●ご購入から1、2日以内で発送いたします



B04175商品の情報