Jonny Greenwood ‎– Phantom Thread

(Original Motion Picture Soundtrack)



1950年代のロンドンのオートクチュール界を舞台にしたポール・トーマス・アンダーソン監督の映画『ファントム・スレッド』のOST。

劇伴は、レディオヘッドのギタリストとして長年活躍してきたジョニー・グリーンウッドが担当。

アカデミー賞作曲賞にノミネートされたこの映画音楽は、ミニマルなリフレインと、唐突に飛び跳ねるコードなどを織り交ぜ、ファッション・デザイナーの世界の華やかさと内なる陰の部分を表現している。



数回、針を落としましたが傷もなく新品同様の状態ものもです。

(付属品も新品同様です。)



—-



▷レーベル(カタログ番号):

Nonesuch ‎– 564777-1



▷フォーマット:

2 x Vinyl, LP, 33 ⅓ RPM



▷リリース:

2018年 US



▷コンディション:

盤面 : NM(グレード9評価)

ジャケット : NM(グレード9評価)



※盤面のクリーニング済。

針飛びしないことを確認しております。



▷コンディションの説明:

NM / ほぼ新品に近い状態

EX+ / EXより良い

EX / エクセレント(薄いヘア線が少し)

EX- / EXよりやや劣る

VG+ / VGより良い

VG / ベリーグッド(音に大きな影響ないが少し目立つスリキズあり)

VG- / VGより劣る

P / プア(明らかに音に影響する大きなキズや針飛びなど)



—-



以上、よろしくお願いいたします。商品の情報