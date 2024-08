【新品】太鼓の達人専用コントローラー太鼓とバチ NSW-079【Switch】 家庭用ゲーム本体 最短即日発送

商品は新品未開封品です。

送料、手数料を含めた出品価格でいずれも当方で負担のため、お値引きは出来かねます。



HORI ホリ 太鼓の達人専用コントローラー 太鼓とバチ Nintendo Switch用[TVゲーム用アクセサリー]概要



■商品特徴

NintendoSwitch専用の太鼓の達人専用コントローラーが登場!赤と白のNintendo Switchオリジナルカラー!太鼓を叩いてみんなで盛り上がろう。



■Nintendo Switch専用ソフト太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん!に最適な太鼓型コントローラーです。

Nintendo Switchドックに接続してご利用いただけます。



■太鼓本体に操作ボタンを搭載し、太鼓の達人のゲーム内操作も可能です。

(搭載ボタン:方向ボタン、A・B・X・Yボタン、L・Rボタン、キャプチャーボタン、HOMEボタン、+ボタン、-ボタン)



■本製品を2台接続して、2人プレイもご使用いただけます。



■別売りのテーブルモード専用 ポータブルUSBハブスタンド for Nintendo Switchをご使用いただくと、テーブルモードでも本品でプレイする事ができます。

(演奏ゲームは2台接続して2人プレイまで、パーティゲームは4台接続して4人まで使用できます。)



■全長約27cmのロングサイズの専用バチが2本付属されています。

また、専用スタンドにバチを装着できるので収納にも便利です。



■専用スタンドには500mlのペットボトル2本をおもりとして装着できる構造で、重量が増し、より一層ブレにくく安定した操作が可能です。

※水漏れが無いようご注意ください。

※ペットボトルは付属しておりません。



別売りのテーブルモード専用 ポータブルUSBハブスタンド for Nintendo Switch(ホリ社製)に対応!

合わせて利用することで、テーブルモードでプレイが可能です。

テーブルモード専用 ポータブルUSBハブスタンド for Nintendo Switchを使えば、Nintendo Switch本体単体では接続できないUSB機器を複数台接続して遊べるドン!

※必ず純正の「Nintendo Switch ACアダプター」を接続した状態で使用してください。



