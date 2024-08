ダンジョンズ＆ドラゴンズ　ダンジョン　タイル　セット その他 販売特販

ダンジョンズ&ドラゴンズ ゲーム用タイルセット

DUNGEON TILES MASTER SET



THE CITY 未開封新品

THE WILDERNESS 未開封新品

THE DUNGEON 開封済未使用 写真3

の3点セットです。

開封済のものは、タイルの切り離しなく、未使用です。



購入後、暗所で保管してたので、状態は良いと思いますが、

細かいことに拘る方は、購入をご遠慮ください。



D&D

DUNGEONS&DRAGONS商品の情報