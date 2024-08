ジョングク GOLDEN JPFC購入者限定 当選 トレカ K-POP/アジア 売りオンラインストア

JUNGKOOK ソロアルバム『 GOLDEN 』

BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB会員購入者限定 抽選 オリジナルフォトカード(トレカ)

当選者数15,000名





★BTS JAPAN OFFICIAL SHOP限定 購入者特典★

台紙付きゴールド箔入りホログラムフォトカード(BTS JAPAN OFFICIAL SHOP限定絵柄)+ホログラムフォトカード(BTS JAPAN OFFICIAL SHOP限定絵柄)







スリーブ+硬質ケース+折れ・防水対策をして発送させて頂きます。



初期スレ不良等、気にされる方はご遠慮下さい。商品の情報