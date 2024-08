Lee Perry - I Am The Upsetter 8枚組 洋楽 【特別送料無料！】

ジャケット: VG+

盤面 : VG+

その他特記事項:

2005年にTrojanから出たLee Perryの珍しいシングルを集めた8枚組7インチボックスです。

ジャマイカ盤のレーベルを再現しています。

購入していずれも2,3回聞いたのみできれいです。



レゲエ、Reggae



*週末の発送となります。

*コンサバティブにグレードをつけていますが、事前に質問があればお願いします。

*レコードのテストはDenonのDL103ステレオ針で行っています。

*スモーク、ペットフリーの環境で保管してあった商品ですので、煙草の臭いなどはありません。

*値下げの交渉は行いません。時間が取れないためです。ご理解ください。



レコードのグレーディングは、以下のスケールで評価しています。

(状態悪い)G→G+→VG→VG+→NM(状態良い)

*M、EX、”-“マイナスは使いません。



■NM : Near Mint

ほとんど完璧に近い状態

ジャケットはシワ、折り目、角の凹み等の欠点が無いもの。

レコードは目に見えるスレ、キズなど殆どない状態。

■VG+ : Very Good Plus

幾度かプレイされてはいるがきれい。

ジャケットは若干の汚れや擦れがあるが、角のつぶれや、割れはない。 レコードの表面はリスニングに影響しない程度の幾らかのスレ、ごく微量のスリキズ(ひっかき傷)がある。ソリや、センターずれがある場合は特記。 ■VG : Very Good

レコードのスレや傷が目立ち、軽いスクラッチが音に影響。 ジャケットは微妙なスレ、リングウェアが見られる場合があり、角の擦れやつぶれ、軽い割れが見られる。

レコードは外周部のイントロや曲間など静かな部分でノイズが出るが、曲の勢いを超えるものではない。

■G : Good, G+ : Good Plus

ジャケット底抜けや背中の部分に裂けが見られ、テープ、書き込み、リングウェアー、その他の欠点が目立つ。 レコードはノイズが大きく、針飛びがある可能性がある。ただし当方のシステムで針飛びがある場合は特記。商品の情報