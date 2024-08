パンドラ　Z20 20 ソアラ　ボディ　ラジドリ ホビーラジコン セールスストア

エアブラシにて塗装しました。

作って満足したため、未使用です。

未塗装のライトカバーも付属します。



塗装

show up PCB

show up ホワイト

show up ソウルグレー

show up ミラーシルバー

タミヤ PSゴールド

show up PCBブラック





墨入れは0.4mmで裏から実施しております。



素人の趣味のため、完璧ではありません。ホワイトは角度によって多少ムラに見える部分を感じます。



ボディのみの出品であり、ホイール、シャーシ等は付属しません。よろしくお願い致します。



種類...車・トラック

ジャンル(ラジコン)...ドリフトカー

スケール...1/10

種類...車・トラック

ジャンル(ラジコン)...ドリフトカー

スケール...1/10商品の情報