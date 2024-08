Mrs. GREEN APPLE Siip まとめ売り セット 邦楽 ショッピングモール

バラ売り不可です。

Mrs. GREEN APPLE、Siip関連のCD、DVD、グッズのまとめ売りです。売り切りたい為、多少の値下げ可能です。コメントまでお願いします。



◎Mrs. GREEN APPLE◎

●初回限定盤 (現在は販売されていません)

・TWELVE

・Mrs. GREEN APPLE

・ENSEMBLE

・青と夏

・ロマンチシズム5000枚完全生産限定版ドッグ盤

・Attitude

・5

・Unity

・Soranji

・ANTENNA



●DVD

・ENSEMBLE TOUR 〜ソワレ・ドゥ・ラ・ブリュ〜



●通常版

・progressive

※ケースの角が少し欠けています



●タオル●

・ゼンジン未踏とリライアンス〜復誦編 〜



●Tシャツ●

・Utopia

・ゼンジン未踏とリライアンス〜復誦編 〜

11.9Zepp横浜

※Tシャツは何度か使用し、畳んで保存してありました。



●ラバーバンド●

・ゼンジン未踏とリライアンス〜復誦編 〜

・NOAH no HAKOBUNE



●その他●

・"Utopia" SPECIAL CINEMA VIEWING 舞台挨拶会場チケット

・NOAH no HAKOBUNE乗船証明書

・NOAH no HAKOBUNE FC特典チケット

・Unityポスター

・Soranjiポスター

・ANNTENAアクリルカナビラ

・クリアファイル

・前人未到とリライアンスグッズパンフレット(会場配布

・NOAHnoHAKOBUNEグッズパンフレット(会場配布



※Unityポスターに折れ曲がり跡がいくつかありますが、Soranjiポスターはきれいな状態です。

※アクリルカナビラ、クリアファイルは新品未開封です。

※ポスターは折りたたんで発送のため、折り目が気になる方は御遠慮ください。





◎Siip◎

●通常版●

・1st Album "Siip"(タロット付き)

(現在は販売されていません)



⚠️CDとDVD、グッズ類はそれぞれのバラ売り不可



ミセスグリーンアップル 大森元貴 若井滉斗 藤澤涼架商品の情報