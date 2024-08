ハイキュー 二口賢治　オールスター 缶バッジ HEROES ラバスト　コースター ピンズ・ピンバッジ・缶バッジ ストア

ハイキュー

①週刊少年ジャンプ オールスター缶バッジ

ーV.HEROS+αー

×11個



*目立ちにくいスレ傷ございます。



② バラエティーカード 伊達工業高等学校 学生証



*新品未使用。opp袋にお入れして保管しております。



③ セカンドシーズン 名場面ラバーマスコット



*未使用品ですが、外装無く保管しておりました。



④ プレートチャーム きゅんキャラいらすとれーしょんず 「一番くじ ハイキュー!!~春の強化合宿!~」 G賞



*新品未使用



⑤ ライバル校ラバーストラップ きゅんキャラいらすとれーしょんず 「一番くじ ハイキュー!!~英雄豪結!!~」 N賞



*新品未使用



⑥ 2年生ラバーストラップ きゅんキャラいらすとれーしょんず 「一番くじ ハイキュー!!~排球新年!!おれに福、持って来ォォい!!!~」 H賞



*新品未使用



⑦ 2年ラバーストラップ きゅんキャラいらすとれーしょんず 「一番くじ ハイキュー!!~繋げ!!全国への軌跡!!~」 R賞



*新品未使用



⑧ ハイキュー!! セカンドシーズン×animatecafe トレーディングアクリルキーホルダー



*未使用品ですが、中身確認後、そのまま保管しておりました為、目立ちにくいスレ傷ございます。



⑨ ライバル校アクリルチャーム きゅんキャラいらすとれーしょんず 「一番くじ ハイキュー!! TO THE TOP~ツワモノ集結!~」 I賞



*未使用品ですが、そのまま保管しておりました為、目立ちにくいスレ傷ございます。



10 バボカ プロモ

二口賢治 Sレア含む

25枚



*未使用品ですが、デリケートな紙製品の為、強い拘りがございます方は、お控え頂けましたら有り難く存じます。



11 クリアカード



*スレ傷ございます。



12 J-WORLD コースター



*新品未使用。opp袋にお入れして保管しております。



13 小説 ハイキュー‼︎ 初回購入特典 しおり

伊達の鉄壁



14 TO THE TOP ブロマイド



*新品未使用、opp袋にお入れして保管しております。



13 ハイキュー展 来場特典



❌バラ売り不可 迷子を無くす為、バラ売りはご容赦くださいませ。



どうぞよろしくお願い申し上げます。



