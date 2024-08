大谷翔平 2023 MLB Topps Now トップスナウ #45 PSA10 その他 お買得品送料無料

期間限定値下げ!



大谷翔平 2023 MLB Topps Now トップス ナウ #45



鑑定済み PSA10

世界で106枚(2023.11.11現在)



2023 MLB Topps Now トップス ナウ #45



大谷翔平/ロサンゼルス・エンゼルス

イチロー/シアトル・マリナーズ



2023.4.3

大谷翔平選手がイチロー氏と試合前に会った際に発行されたカードです。





24時間限定で販売された為、今では購入できないカードです。



自身で鑑定依頼し、先日PSAの鑑定が済み返却されたばかりです。

すぐスリーブに入れて保管しています。





#大谷翔平選手

#大谷翔平

#イチロー

#PSA

#PSA10 満点評価

#159

#トレカ

#トレンディカード

#サイン 以外

#鑑定

#鑑定済み

#エンゼルス

#エンジェルス

#ロサンゼルスエンゼルス

#直筆 サイン 以外

#美品

#貴重

#TOPPS NOW



ボックス パック シングル···シングル



シリーズ···トレカその他商品の情報