ドラゴンボールフィギュア コミック・アニメ 売り銀座

ドラゴンボールプライズフィギュア 16点

まとめ売りとなります。



ドラゴンボールが大好きで集めておりましたが、置き場に困っていた為、出品することにしました



全て未開封品となっております。✨



【】

・BLOOD OF SAIYANS-SPECIALXVIII- 全1種

超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ゴジータ 2点



・BLOOD OF SAIYANS-SPECIALXVII-

超サイヤ人ブロリー 全1種 1点



・BLOOD OF SAIYANS-SPECIALXV-

超サイヤ人孫悟飯(未来) 全1種 1点



・History Box vol.10 全1種

超サイヤ人孫悟飯 2点



・MATCH MAKERS ベジータ(VSザーボン1点



・MATCH MAKERS ザーボン(VSベジータ2点



・MATCH MAKERS孫悟空(VSベジータ) 1点



・SOLID EDGE WORKS-THE出陣-14

アルティメット悟飯 全2種 1点



・SOLID EDGE WORKS-THE出陣-14

孫悟飯(ビースト) 全2種 1点



・SOLID EDGE WORKS-THE出陣-15

フリーザ 全1種 1点



・CLEARISE 魔神ベジータ 全1種 1点



・CLEARISE 超サイヤ人孫悟空 全1種 1点



・Gxmateria RECOOME 全1種 1点



計16点となります。



即決者様優先とさせていただきますのでご了承ください、商品の情報