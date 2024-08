18インチMLJ XTREME-J、タイヤ4本セット タイヤ・ホイール [未開封]

5000キロ程走行しましたホイールタイヤ4本セットです。

ホイルは美品と思います。タイヤの溝はほとんど減っていないと思いますが写真でご確認ください。

中古品ですのでご理解いただける方のみご購入お願いします。



MLJ XTREME-J エクストリームJ ホイール 18インチ 18 X 8.0J +40 5穴 114.3

TOYOTIRES オープンカントリー AT EX OPEN COUNTRY A/T EX ホワイトレター 235/60R18 RAV4 エクストレイル デリカ D5 D:5商品の情報