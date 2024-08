極美品 リングヂャケット マイスター スーツ セットアップ グレー モヘヤ 44 スーツ 今季イチオシ

フォロー割

プロフィールご覧下さいませ。



We offer immediate purchase approval.

Our store deals exclusively in authentic products,

so please feel confident in making your purchase.



○アイテム



最高級 RING JACKET MEISTER:リングヂャケット マイスター スーツ セットアップ 段返りボタン ジャケット パンツ



○サイズ

サイズ(相当)

肩幅43cm

身幅49cm

袖丈57cm

着丈74cm



ウエスト78

ヒップ45

股上24

股下74

平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態



目立った傷や汚れなくこれからもお使い頂けるお品です



○カラー

グレー



○素材



○購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品





○配送

簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。商品の情報