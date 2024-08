Les Scooters - Une Manche Et La Belle 邦楽 別倉庫からの配送

Les Scooters - Une Manche Et La Belle

女は一度勝負する

スクーターズ HEATWAVE、東京ディスコナイト

Solid Records, SCLP-5023



レコード, 10", Mini-Album

Japan:2003年



A1.Shout

A2.I Wonder

A3.Good By Tamla

A4.(Love Is Like A) Heat Wave

A5.Oh Honey

B1.Hold On Me

B2.Pillow Talk

B3.Tokyo Disco Night



新品、未使用



