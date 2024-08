US初期 MONO Sonny Rollins Saxophone 洋楽 仕入値引

Thank you very much for visiting this page.

ご覧いただき、誠にありがとございます。



US初期のMONO Sonny Rollins Saxophone Colossusになります



【Sleeve,ジャケット】



VG+

イタミ、スレ、剥がれ箇所あります





・付属品 写真確認ください。年数もたっておりまして、もともと何が付属しているのか判別できません。



そのため、写真に写っていないものは付属されないご認識でお願いします。

もし写真と文面の記載が違う場合は写真が正しいご認識でお願いします。



【盤質】



VG++

両面RVG刻印ありです。

見た目はVG+です。スレキズ多めです。特にB面目立つキズあります。



音飛びがない点、見た目ほど音はひどくない点を考慮し、このグレーディングです。





状態表記はプロフ参照ください



Record レコード lp vinyl アナログ analog Bluenote ブルーノート RVG van gelder ヴァン・ゲルダー riverside prestige Chet Baker Cannonball Adderley Art Blakey Kenny Burrell Paul Chambers Sonny Clark John Coltrane Lou Donaldson Kenny Dorham Kenny Drew Booker Ervin Bill Evans Curtis Fuller Dexter Gordon Grant Green Johnny Griffin Herbie Hancock Joe Henderson Andrew Hill Freddie Hubbard Bobby Hutcherson Milt Jackson Wynton Kelly Hank Mobley Thelonious Monk Lee Morgan Horace Parlan Duke Pearson Bud Powell Ike Quebec Sam Rivers Sonny Rollins Marlena Shaw Wayne Shorter Horace Silver Jimmy Smith商品の情報