CNBLUE ジョン・ヨンファ グッズ　7点セット ミュージシャン 直前割引販売

CNBLUE ジョン・ヨンファグッズ 7点



JUNG YONG HWA 1st CONCERT IN JAPAN 2015 "One fine Day"



Tシャツ F(フリーサイズ) 未開封

(折りたたんでの発送となります)

バスタオル 未開封



JUNG YONG HWA from CNBLUE

2017 CONCERT IN JAPAN

"Summer Calling"



ポーチ開封済(未使用)



JUNG YONG HWA solo Fanmeeting 2019 in Japan Ys Home



ペンライト(点灯確認なし)未開封



JUNG YONG HWA FROM CNBLUE

1st FanMeeting In Japan

〜Sweet Melody〜 2014.09.21



ペンライト(点灯確認なし)未開封



JUNG YONG HWA LIVE ROOM622



スローガンタオル 未開封



エコバッグ開封済(未使用)

こちらで購入させて頂きましたが使用しないので出品します。



おまけ

缶バッチ 4点





長期自宅保管の為、ご理解頂ける方のみお願いします。商品の情報