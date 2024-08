Mr. Remake Man 再構築 タペストリー シャツ ヴィンテージ トップス 買い早割

used tapestry remake s/s shirt



SIZEはMです。



・着丈...74cm

・肩幅...54cm

・身幅...62cm

・袖丈...30cm



*平置きでの採寸となっております。また、素人採寸ですので、多少の誤差はご了承くださいませ。



数回着用。

古着のタペストリーを解体→リメイクした開襟シャツ。柄も生地もパターンも違く、1点物です。



タペストリー(織物)生地なので、ガシガシ着れます。アロハシャツ特有のレーヨンやシルク素材のテロテロな生地が苦手な方はおすすめです。一枚で着ても、ジャケットのインナーに差しても良いと思います。



金欠の為、なくなく出品します、、、m(__)m



状態は良好だと思いますが、中古品になりますので、神経質な方は購入をお控えください。NCNRでお願いします。



