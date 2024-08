REGAL Shoe & Co ホールカット 25センチ 靴 店舗や値段

REGAL Shoe & Co.オリジナルサドルラストを使用したホールカット。甲革はスムースレザーを使用。ソールはリッジウェイソールを採用。

品番: 804SDFK08

サイズ:25.0( cm)



2回使用しました。状態は良いと思います。

シューツリーは付属しません。

個人出品のため神経質な方は購入ご遠慮下さい。



検索用

eva

cartridge

UNUSED

AURALEE

n.hoolywood

DIGAWEL

URU

SUNSEA

YAECA

UNIVERSAL PRODUCTS

NEST ROBE

MARKA

MHL

BEAMS

COMOLI

bergfabel

casey casey

district

united arrows

batoner

graphpaper

yoke

STUDIO NICHOLSON

teatora

AURALEE

stein

yoke

universal prodcts

unused

1LDK

varde77

homedict

so NAKAMEGURO

uru tokyo

patagonia

northface

Columbia

and wander

BLESS

CINOH

COMOLI

DIGAWEL

Hender Scheme

LIVING CONCEPT

MM6

MY

SCYE

SUNSEA

YAAH

adidas

アディダス

NIKE

END.

Maison Kitsune

メゾンキツネ

トレーナー

スウェット

オーバーサイズ

MM6

08sircus

Aeta

ANCOR

and wander

ATON

BLOHM

EVCON

is-ness

JOHNLAWREWCESULLIVAN

KAPTAINSUNSHINE

lownn

MARNI

mfpen

MY_

scye

VAINL ARCHIVE

WACKOMARIA

YAECA

TS(S)

PHABLIC×KA



カラー···ブラック商品の情報