ピンクフロイド / 狂気　プロユース　帯付き・歌詞カード付き 洋楽 通販オンラインに低価格で

アーティスト:Pink Floyd ピンクフロイド

タイトル:The Dark Side Of The Moon 狂気

レーベル:Harvest

レコード番号:EMLF-97002

フォーマット:LPPro-Use Series

国:日本

リリース年:1978年

コンディション:

ジャケット→EX+ 経年劣化がやや目立つも輸入中古盤としては標準的な状態・並品+

ディスク →EX++ 軽い擦れ、小さな傷あるも、軽いノイズ・良品



軽い傷はあるものの、ノイズは殆ど入りませんでした。

プロユースなだけあって、とてつもない迫力です。

歌詞カードと帯付きです。



#Progressiverock

#プログレッシブ・ロック

#プログレ

#Pinkfloyd

#ピンク・フロイド

#KIngCrimson

#キング・クリムゾン

#ELP

#Yes

#イエス

#Genesis

#ジェネシス



#入手困難

#レア

#デッドストック

#コレクターズアイテム

#コレクター商品商品の情報