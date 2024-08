NEWニンテンドー3DS LL カセット8つセット 充電器 取扱説明書付き 携帯用ゲーム本体 人気買蔵

3DS LLの新しいバージョンのものになります。2015年に購入後丁寧に扱っておりました。外には持って行かずに家で使っておりました。画面にやや傷がございますが、使用には全く関係ありませんので安心してください。

取扱説明書もついております。

それには本体の付属品もすべてつきます。

そして3DSケースもお付けします。

カセットケースも合計18個分ついています。

本体にプラスして 充電器もつけます。

そしてカセット8つセットとします。

1漢検トレーニング 2016年バージョン

2マリオ アンド ルイージRPGドリームアドベンチャー

3でんじゃらすじーさんと1000人のお友だち邪

4マリオ バーサス ドンキーコング みんなでミニランド

5ペンギンの問題 ザ ウォーズ

6ワンピース 超グランドバトル

7ウイニングイレブン2012

8サカつくDSタッチ アンド ダイレクト

となります。 いらないものは省いてそれ以外の値段交渉受け付けます。 そして1つ1つの販売もしますのでコメントで交渉お願い致します。値段もその時に言わさせてもらいます。

7のウイニングイレブンだけ箱がないのでご了承ください。

そして本体の中にもにゃんこ大戦争 などのゲームも入っております。

もしまた見たい部分や気になる部分があればコメントで教えて頂き、写真を追加して行こうと思っています。

#3DS

#NEW ニンテンドー3DS LL

#NEW

#NEW 3DS

#3DS LL

#3DS LL 最新版

#カセットケース

#カセット

#ウイニングイレブン

#ウイイレ

#漢検

#漢検トレーニング

#ワンピース

#でんじゃらすじーさん

#マリオ

#ルイージ

#サッカー

#全て付き

#値段交渉

#コメント

#3DS充電器

