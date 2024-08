【送料無料】 アンという名の少女 シーズン1、2、3セット TVドラマ 【海外限定】

明日になれば、失敗のない1日が新しく始まる。



ひとりで出来る失敗には限りがあるし、



全部やる尽くせばもう失敗しない。



そう思ったら、気が楽になる。





【送料無料】 L・M・モンゴメリ不朽の名作「赤毛のアン」を映像化!

アンという名の少女 シーズン1 DVD-BOX 全4枚

アンという名の少女 シーズン2 DVD-BOX 全5枚

アンという名の少女 シーズン3 DVD-BOX 全5枚





美しい自然があふれるプリンス・エドワード島の中で アンの天性の想像力と情熱がみんなの心を包み込んでいく―



おしゃべり好きで、想像力豊かなやせっぽちの赤毛の少女アンは楽しいことを見つける天才。年老いた姉弟の養子となった孤児のアンが、いろんな悩みを抱えながらも、まっすぐに立ち向かい成長していく姿を描く。原作は、世界中で愛されているモンゴメリの不朽の名作『赤毛のアン』。 19世紀後半のカナダ。自然あふれるプリンス・エドワード島に、やせっぽちでそばかすだらけの赤毛の女の子アンがやってくる。孤児のアンは、「グリーン・ゲイブルズ」と呼ばれる家に住む年配の姉弟マシューとマリラの養子になると決まって大喜びだったが、実は2人が望んでいたのは男の子だったと知ってがっかり。でも、なんとか無事に家族として一緒に暮らせることになり、村で初めての親友ができたり、学校に通ったりして、いろんな経験を重ねて成長していく。おしゃべり好きで想像力豊かなアンは、いつも自分の心にまっすぐで、どんなにつらいことがあってもくじけない。そんなアンと出会い、村の人たちも少しずつ変わっていく。





原題:Anne with an“E” Pelican Ballet, Northwood Entertainment and CBC

Commissioned by CBC



★L・M・モンゴメリの1908年の小説『赤毛のアン』に基づくテレビドラマシリーズ。カナダCBCとNETFLIXにより共同製作された全3シーズンの注目作!商品の情報