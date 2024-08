【19枚】MAMAMOO ポスターコレクション K-POP/アジア 【1/2以降発送】

ポスター用のクリアブック付き!



MAMAMOOの今までコレクションしてきたポスター達です〜





《全部で19種類入ってます!》



① reality in BLACK 3種類



② Purple 2種類



③ yellow flower 2種類



④ Red Moon 2種類



⑤ TRAVEL 5種類 (各メンバーのポスター付き)



⑥ Maria 1種類



⑦ BLUE;S 2種類



⑧ DARK SIDE OF THE MOON 1種類



⑨ Décalcomanie -Japanese ver.- 1種類







〈長期間保管していた物なので、クリアブックには多少の傷があります。ポスター自体には目立った傷や汚れはありませんが、気になる方、神経質な方は購入をご遠慮下さい。〉

















ソラ

ムンビョル

フィイン

ファサ

ママム

ママムー

MAMAMOO

Solar

Moonbyul

Wheein

Hwasa商品の情報