OZROSAURUS Higher Than High MIX vol.1 邦楽 国内正規別注品

OZROSAURUS



MACCHO



Higher Than High MIX vol.1



新品購入後1度PCに入れただけですので綺麗な状態です。







1. 言いてえ事は・・・

2. INTRO→生キズ

3. Japanese Rap

4. Home Sweet Home→Hit from the Bong

5. Yo!! Hate Me

6. Dirty30→Kill That Noize

7. Skit→君へCANNABIS

8. カングッテンノ?

9. Never Ending Story

10. Big City

11. Skit→本音だろ

12. ネズミとピットブル

13. Free Style feat.LUCKY-TAKACIANO,T.O.P

14. 045, 045 feat.GANGSTA-TAKA

15. Smells like teen Spirit

16. Yes Yes, No

17. ホテルラグナ

18. バァーバァー

19. OUTRO→Deep Love商品の情報