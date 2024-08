エックスメン VS. ストリートファイター 拡張RAMカートリッジ付　箱以外美品 家庭用ゲームソフト オンラインアウトレット

セガサターン用のゲームソフトで付属品は写真に写っているもので全てとなります。





「エックスメン VS. ストリートファイター 拡張RAMカートリッジ(4MB)付」カプコン

X-MEN VS STREET FIGHTER

定価: ¥ 7800



[ディスク]

埃の付着等は僅かながらありますが、綺麗な状態で動作は確認済みです。



[ディスクケース]

写真に写りにくい細かい傷や汚れ、埃の付着等は僅かにありますが、綺麗な状態です。(ケースの裏側には写真3〜4枚目のような擦れ傷も少しありますが、箱の構造的にどうしても傷が付きやすい部分になります。)



[説明書]

綺麗な状態です。



[ハガキ]

綺麗な状態です。



[拡張RAMカートリッジ]

綺麗な状態でビニールもあります。



[外箱]

写真6〜15枚目のような傷みや汚れ、色あせ等がややありますが、大きな傷みは無く形を保っています。(箱に貼っている値札やテープは剥がすと傷みが増しそうなので、そのままにしています。)





全体的な状態は上記のような感じですが、人によって状態の捉え方は違うかもしれませんので、年代物ということはご理解の上でご購入いただけると幸いです。







#ゲーム #アクション #サターン #Other #セガサターン #SS #エックスメン #ストリートファイター