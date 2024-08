■美品 DiMarzio DP146 BK Will Power Pickup ギター・ベース用パーツ・アクセサリー 先行販売商品

■DiMarzio DP146 BK Will Power Pickup



ディマジオのプレシジョンベース用ピックアップ DP146BK



DP122 Model Pをベースに、トレブルとミッドをやや強めてカバードタイプとしたモデルです ローノイズも特徴的です

セラミックマグネット

直流抵抗11.4kΩ



国産プレベタイプに取り付けていましたが、ピックアップ交換したため、使っていただける方にお譲りします



出品にあたり出音確認済みです

元のケーブルを切っていませんので、シリアル・パラレル切替配線にもそのまま対応できます

ケーブル長:約30cm(4本とも)

カバーにスクラッチ傷はありますが、目立つ傷や汚れは見られません



本体、取付ネジ、スポンジ、説明書・配線図、ケース

スポンジは未使用です



中古品であること、個人の保管品であることをご了承いただける方に限ります。神経質な方、完璧を求める方はご遠慮ください。

ご不明点などありましたらお気軽にご質問ください。

写真の追加も可能です



以下、web情報です

ビリーシーンは永年に渡りDP120/ Model OneとDP122/ DiMarzio Model Pを使用してきました

彼が自分のスタイルを確立していく過程のなかでこれら2つのモデルに改良を加え誕生したのが、 Will Powerです

DP146/ Will Power Middleは、出力、ミドル、ベースとパワー感の3要素をブーストし、更に磁力の強化により、多くのハーモニクスを拾い、音の臨場感を増しています

カラーは、ブラック商品の情報