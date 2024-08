るろうに剣心 パーフェクト Blu-ray BOX〈数量限定生産・14枚組〉 日本映画 オンラインストアネット

劇場版

るろうに剣心

パーフェクトブルーレイボックス





国内正規品。

これだけで実写劇場版を全作見れます。

開封済み未再生品。暗所保管です。



ほとんど触っておらず目立つ傷はありませんが、シュリンクには経年による使用感あります。



一度個人の手に渡っているものとなるため神経質な方はご購入をお控えください。



※単品での値下げとバラ売りは考えていません。



その他、要望・質問などは必ず購入前にお願いいたします。購入後は対応できません。







【内訳】

◆永久保存版!豪華14枚組

『るろうに剣心』(2012年公開)、

『るろうに剣心 京都大火編』『るろうに剣心 伝説の最期編』(2014年公開)、

『るろうに剣心 最終章 The Final』『るろうに剣心 最終章 The Beginning』(2021年公開)の全5作を収録した、パーフェクトBOX!



◆本編Blu-ray DISC5枚、特典DISC計9枚( DVD7枚+ DVD2枚)の14枚組!



◆『るろうに剣心』グランドフィナーレを飾るにふさわしい、豪華パッケージでリリース!



◆DISC-14には、メイキング【Road To Kenshin】を初収録!10年間の激闘の日々を日々を追い掛けたアクションドキュメンタリーに、一部未公開映像を加えた完全版をBlu-ray化



≪数量限定生産 Blu-ray]≫

本編DISC 5枚(Blu-ray) +特典映像DISC 9枚(DVD:7枚/Blu-ray2枚)>計14枚組

価格:31,020円(税込)/28,200円(税抜)



るろ剣

ジャンプ

和月伸宏



#佐藤健 #武井咲 #大友啓史 #CD・DVD商品の情報