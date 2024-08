ポケモン　海外限定フィギュア　イーブイ その他 激安通販新作

※出品キャンペーンに合わせて出していますので3/3ごろに削除予定です。



海外ポケモンセンター限定

Eevee Spring Celebrations of Seasons Figure

・Item Dimensions: 3.5 x 3.6 x 3.5 IN

・Country Of Origin: Made in China

・Materials: PVC / ABS

・Recommended Age: 8+ Years

・Item Weight: 0.4 OZ



・画像1枚目は公式から引用したサンプル写真です。実物は2枚目以降。

・税関通過時に外箱は開封されました。中のブリスターパックはそのままです。

・外箱に傷がございます。海外輸入品のためご了承ください。