愛の惑星　櫻井敦司CD 邦楽 割引キャンペーン

「愛の惑星」

Buck-Tick櫻井敦司 ファーストソロアルバム



個人所有なので、紙製のBOXに多少の小傷あり

写真ご確認ください。

CDの盤面には目立つ傷はありません。

再生確認済み



1SACRIFICE (Last Confused Mix)

2YELLOW PIG

3X-LOVER

4I HATE YOU ALL

5WONDERFUL WORLD (Injection to UK mix)

6SMELL

7Marchen

8Fantasy

9胎児

10ハレルヤ!

11新月

12予感 (2004 re-construct)

13惑星

14猫



#櫻井敦司 #バクチク#buck-tick商品の情報