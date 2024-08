パラレルシティ PSA10 ミラー THE BEST OF XY ポケモンカード ポケモンカードゲーム オンラインストア人気

2017 Pokemon Japanese the Best of XY

Parallel City-Reverse Foil 159



こちらのカードのPSA10は出品時点で【世界に35枚のみ】の大変希少な品です。



ケース有り【写真の個体をケースに入ったままの状態での発送となります、ご安心ください。】



丁寧に梱包し、追跡有のネコポスでの発送です。



☆まとめ買いにもどうぞ☆

↓↓↓シリーズ検索に便利です↓↓↓



#ペップ★XYシリーズ



#ペップ★XYミラーシリーズ



#ペップ★スタジアムシリーズ











検索用

ミラー リバホロ

ポケカ

ポケモンカード

旧裏 旧裏面 鑑定品

SR SSR GX EX VMAX UR SAR SA &

Buyee

doorzo

funbid

bibian

Japanese

Pokemon Card Game



パラレルシティ ポケモンカードゲーム ハイクラスパック THE BEST OF XY 159/171



シリーズ: XY/XYBREAK

セット: ポケモンカードゲーム ハイクラスパック THE BEST OF XY

型番: XY



種別...シングルカード

鑑定状況...PSA10

特徴...リバホロ商品の情報