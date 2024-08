新品 妖艶金魚 / TOKYO OF NIPPON 帯付き1LP 初回限定盤 邦楽 [超美品][値段高騰中]

新品 妖艶金魚 / TOKYO OF NIPPON 帯付き 1LP 初回限定盤 レコード



状態 新品未使用



DJ/アーティスト・NINA WANLIとダンサー・RIRIからなる妖艶金魚。

これまで配信リリースしている2作のEPの楽曲を収録した初回生産限定盤クリアホワイトのカラーヴァイナルです。



収録曲



SIDE A

01. ATTITUDE

02. BLACK

03. Shikisai

04. For your love

05. Oyasumi



SIDE B

01. OSS

02. FUNK YOU

03. 6CHA9CHA

04. TROUBLE

05. Too good



