未開封 アミューズメント一番くじ ワンピース　エース　C賞　半券付き コミック/アニメ 【オープニングセール】

未開封 半券あり 正規品 ワンピース



アミューズメント一番くじ

ONE PIECE ワンピース



SUPER MASTER STARS PIECE



THE PORTGAS D ACE



スーパーマスタースターズピース

ポートガス D エース



C賞 THE TONE



アミューズメント一番くじの国内正規品です。



※トラブル防止のため箱の状態まで完璧な品をお求めの方は購入しないでください。

箱は梱包材と商品にも記載されております。箱の状態、メーカー検品による二重テープなどのクレームは受け付けておりません。



店舗にて自引きしてそのままOPP梱包して保管していた物です。未開封となりますので開封後のフィギュア初期不良は購入者様がメーカーに調査ご連絡してください。



一度は人の手に渡った物となります。

神経質な方の購入はお断りします。



梱包はプチプチを巻き、リサイクル段ボールを加工して使用します。



種別···ジャンプ作品



フィギュアメーカー···一番くじ



賞···BWFC



種別···他作品



フィギュアメーカー···一番くじ



賞···SMSP





