【美品 PSA10】トニートニー・チョッパー コミパラ コミックパラレル② ワンピース カードゲーム 希少!大人気!

即日発送いたします。即購入OK。



こちらの商品は私自身でカードを厳選しPSA鑑定に出したワンオーナー品となります。



画像の鑑定番号の品をPSAケース+PSA専用スリーブに入れ丁寧に包装しお送りいたします。



写真の個体(PSA鑑定番号のもの)をそのままの状態での発送となりますのでご安心下さい。



【注意事項】

商品の価格は相場を見て変動させて頂いております。

その為、突然の値上げ、値下げがございますが、何卒ご了承下さい。



PSA9/10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。

トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願いいたします。



【English】

This is a one-owner item that I shipped directly to the United States.

Therefore, please rest assured that there is no need to worry about fakes.



I will be exhibiting items from my collection.



*Just because it is PSA9.10 does not mean it is in perfect condition.

There may be initial scratches such as white spots, hollow spots, missing dots, vertical and horizontal lines, etc. There may also be scratches on the case from the beginning.

To prevent any trouble, we do not respond to comments regarding the condition of the card.

In addition, we do not accept returns to prevent replacement.



ボックス パック シングル···シングル



特徴···PSA鑑定



トニートニー・チョッパーSRコミパラEB01_006

定価: -



#トニートニー・チョッパーSRコミパラEB01_006



PSA···10商品の情報