【新品未開封】ひろがるスカイプリキュア アクリルアートボード 全5種 おまけ付き アクリルスタンド 人気アイテム

ひろがるスカイプリキュア

アクリルアートボード 全5種

The sky is the limit



新品未開封



キュアスカイ

キュアプリズム

キュアウィング

キュアバタフライ

キュアマジェスティ

各1点



ひろがるスカイ!プリキュア

Lサイズ ショッパーもおつけいたします。



【サイズ】

横・幅・W約170mm×縦・高さ・H約320mm×奥行・D約5mm

【素材】

本体:アクリル/脚パーツ:金属

【生産国】

日本



梱包して発送いたします。



新品、未開封品でも店頭や配布品などで初期傷等ある場合がございます。

写真撮影後は丁寧に保管してますがご理解の程よろしくお願いします。



基本24時間以内発送

即購入OK商品の情報