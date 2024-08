アークテリクス　アトムAR ARCTERYX Atom AR jacket ジャケット・アウター 最新入荷

ARCTERYX のAtom AR jacketになります。



カラー・・・RELIC

サイズ・・・M



BEAMS 公式オンラインで購入しました。

着用回数も少なく、状態もとても良いです。



タグがない点に関しては、ご了承ください。



何卒よろしくお願いいたします。



This is the ARCTERYX Atom AR jacket.

It is a product of the famous outdoor brand ARCTERYX.

Among them, the masterpiece Atom AR jacket is a very popular product.

The condition is very good.



color・・・RELIC

size・・・M



This packable, durable garment is warm, breathable, windproof, and water-resistant. It can be worn as a cold-weather midlayer or on its own during breaks, making it one of Arcteryxs most versatile cold weather garments. Coreloft™ insulation provides efficient insulation and elasticity. The lightweight, windproof, water-repellent Yono™ 30 shell is treated for durability, and Permeair™ underarm panels enhance ventilation. A helmet-compatible, padded hood adds extra warmth and protection.



