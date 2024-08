クロムハーツ スモール CHクロス ネックレス オレンジ シリコン　2090 アクセサリー 料無料

※偽物だった場合全額返金します。



We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.



購入元 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場



ブランドショップ【M•K SHOP 】では綺麗なハイブランド品をお手頃価格でお客様のもとへ提供することをモットーに、選りすぐりの人気モデルのみを出品しております!



★ゆっくりとご覧になって下さい★



《ブランド》



クロムハーツ CHROME HEARTS



《商品名》



CHクロス ネックレス



《商品状態》



状態『AA』



S 新品〜新品同様の商品

AA 中古品として良い

A 中古品としてまあまあ良い

B 中古品として普通

C 中古品として悪いがまだ使える

D 中古品として悪い(難ありを含む)







即購入可能

真贋済み正規品



《付属品》

無し





《商品説明》

サイズ



縦 約4cm

横 約3cm

長さ約74cm







大手ブランドショップにより真贋鑑定済み商品です。



自宅保管品になります。

少しでも気になる点がありましたら、

お気軽にコメント下さい。



【全額返金・返品保証】



万が一お気に召さなければ(偽品を除き)購入者様の返送料ご負担とはなりますが返品もお受けしますのでご安心くださいませ。「評価前」に必ずメッセージをください。



○こちらはあくまでも中古品ですので、写真に写り込まない革と金具の劣化やスレ、小さな汚れや傷がある場合があります。

○付属品はなく商品本体のみです。

○気に入らない点がある場合は※必ず※評価前にメッセージをお願いします。送料のご負担を頂あければ可能な限り返品対応致します‼︎商品の情報