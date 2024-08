鬱P 公式海賊版「CD-R」 その他 通販人気商品

2013年の夏コミにて購入しました。

3、4回ほどPCに取り込みを行い、暗所にて保管しておりました。(そのうち1回は、動作確認となります。)



紙ジャケット仕様で元々CDが剥き出し(?)の状態で封入されておりました。事故防止のため「不織布ケース」に別途封入してお送り致します。



・帯あり

・写真には写らない小さな凹みやスレがございます。





【Disc01 / Diarrhea】

1.1ぽいずん☆あっぷる

1.2骸Attack!!

1.3アンチ・デジタリズム

1.4メランコリー豪雨

1.5シューゲイズ・ライフ

1.6生命付ダッチワイフ

1.7かくさしゃかい

1.8イニシアチブ

1.9ようこそ恋愛病院へ

1.10SHIRONOIR

1.11Psychokinesis

1.12DIARRHEA

1.13鳥葬



【Disc02 / Doll】

2.1ドール

2.2Dope Disco

2.3クビククリ・モンスター

2.4華

2.5自爆

2.6チョコレイト・オンナノコ (Bonus Track)

2.7イレギュラーよりの使者 (Bonus Track)





"Official bootleg" or "Selfcover Album".

Includes remastered tracks from the albums "Diarrhea" and "Doll" and two bonus tracks.





#ボカロ

#ボーカロイド

#初音ミク

#鏡音リン

