Mikio Masuda-Trace-Motohiko Hino-Okada 邦楽 直営の通販サイト

LPレコードの送料は750円。商品代金に含まれているとお考えください。



LPレコードの世界に深く関わって33年になります。大学院生だった私は、教育資金を得るためにLPレコードを販売していました。LPレコードのキャリアでは、アメリカで10万枚以上のLPレコードを扱ってきました。eBayでは、私のセラーレビュースコアは5,800取引(wayneo_55)に達しており、フィードバックの大半はLPレコード販売によるものです。



経験豊富なコレクターであり売り手として、私はレコードとレコードスリーブのコンディションに関する高い専門知識を持つレビュアーとなるためにスキルを磨いてきました。完璧とは言いませんが、豊富な経験からレコードの複雑さを深く理解しています。



この10年間、私はLPレコードを販売してきませんでしたが、最近、初期のオリジナル・プレスのジャズ・レコードのコレクションを売ることにしました。これらの素晴らしいレコードを徐々にメルカリに出品していく予定です。私が使用するレビューシステムは、アメリカで使用されているものと同じです。



LPレコードを聴いてチェックする私のサウンドシステムは:



Speakers: Onkyo D-77NE

Amp: Onkyo Integra A-927

Record Player: Denon Quartz Direct Drive DP-60L

Needle: Ortofon 2M Red



LP artists: Mikio Masuda, Trace—Tsutomu Okada, Motohiko Hino



Record cover: VG++, no ring wear, no creases

Inner sleeve: Anti-Static

Record condition: VG++: no surface marks, no scratches

Listening quality: VG+; I have listened to this album, it sounds amazing

Insert: None

Date: 1974

Manufacturer: East Wind

Record Number: EW-7004

Matrix Number: EW 7004A 211商品の情報