★Yngwie Malmsteen / HI-RES 24/96ハイレゾUSB 洋楽 最も信頼できる

この出品物は輸入品メーカーオリジナルのUSBです。CDではありません。



PCに取り込むため1度触れました。新品同様の美品です。







★Yngwie Malmsteen HI-RES USB3.0

24BIT / 96kHz FLAC



元祖超高速早弾でメタル界を変えたインギーの

アナログ落としハイレゾ!!

ボーナスは、デビュー時のSTEELERと

衝撃的なデビューだったアルカトラスの1stそして

2018年に発売されたLIVE IN JAPANの完全版アナログ!!

この感動は、今でも忘れない!!



Yngwie Malmsteen

1984 Rising Force (US ORIGINAL)

1985 Marching Out (US ORIGINAL)

1986 Trilogy (US ORIGINAL)

1988 Odyssey (US ORIGINAL)

1990 Eclipse (EU ORIGINAL)

1992 Fire And Ice (GER ORIGINAL)



1983 Steeler(US ORIGINAL)

1983 ALCATRAZZ/No Parole from Rock n Roll(US ORIGINAL)

2018 ALCATRAZZ/Live In JAPAN 1984 3LP (EU ORIGINAL)







こちらのPCでファイル等の可動確認済



USBフラッシュメモリーです。



CDやレコードでは、ありません。



また、再生ソフトや機材の問い合わせは、御遠慮ください。



お手持ちのPCの設定等についてのご質問は、一切、受け付けません。



コレクターズアイテムにご理解のある方のみ購入下さい。







