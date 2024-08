Obey Me! おべいみー　ルシファー　セット① キーホルダー 日本に

obey me! オベイミー ルシファー セットになります。



「Obey Me! in NAMJATOWN 」

あくまのしっぽくじ

ナンジャタウンオリジナルグッズ

悪魔のしっぽくじ A賞 布ポスター

【製品素材】

本体:ポリエステル100%

金具:鉄

【サイズ】

約H400mm×W250mm



DMMスクラッチ

D賞 ホワイトデー限定ミニキャラ

ミニアクキー 2点



楽天コレクション

B賞 肖像画風ミニフレーム 2点



プリンセスカフェ コラボ

ホワイトデー

つながるアクリルキーホルダー 2点



プリンセスカフェ コラボ

つながるアクリルキーホルダー 2点

1点傷あり。



THEキャラSHOP 限定品

ロゴキーホルダー

通販で購入後、保護ケースに入れて

プリカフェアクスタと共に2ヶ月ほどカバンにつけておりました。経年劣化のため金具部分の歪み、錆、アクリル部分の擦れとうございます。画像にてご確認宜しくお願い致します。



この2点以外はブラインド商品を確認したのみの新品未使用品になります。



計14点

痛バや生誕祭、誕生祭の祭壇作りに如何でしょうか?



※バラ売りはご容赦下さい。



#rittaオベイミー

#rittaobeyme



素人の自宅保管ですので新中古品であることをご理解して頂きたと思います。

トラブル防止のため気にされる方は購入をお控えください。

布ポスターは二つ折りにし、水濡れ防止のみの簡易梱包にて発送予定です。

プロフを読んで頂き質問等ございませんでしたら即購入OKです。商品の情報