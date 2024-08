ギラティナ V SA　PSA10　ロストアビス ポケモンカードゲーム 公式卸売り

We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.



GEM MINT 10

• CARD

• 鑑定証明 90706035

2022 POKEMON JAPANESE SWORD & SHIELD LOST ABYSS 111 FULL ART/GIRATINA V



コレクション整理のため出品します

ワンオーナー品です。



発送時にはPSA専用のOPP袋にいれて傷が着かぬよう慎重に梱包しますので御安心下さい



横線やホロ抜け、かけ、PSAケースの傷等、個人的に気になる箇所は無くとても綺麗な完美品かと思います



即購入オーケーです

他でも出品しているため削除させてもらう可能性があります



相場に合わせて値段を上下してます。

下がることもあれば上がることもありますのでお早めのご決断をしていただけたら幸いです。



トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願い致します。

認証番号検索かバーコード、QRコードを読み取っていただくと詳細画像がありますので、気にされる方はそちらで確認いただきまして納得の上でご購入お願いいたします





種別...シングルカード



鑑定状況...PSA10



特徴...SA (フルアート/スペシャルアート)商品の情報