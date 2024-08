TXT FREEZE 2形態 FOE sw m2u ラキドロ トレカ ヨンジュン K-POP・アジア ネット販売中

TXT TOMORROW X TOGETHER The Chaos Chapter : FREEZE 2形態 新品未再生 公式 Sound Wave m2u ラッキードロー トレカ ヨンジュン



WORLD+BOY.ver

■商品内容

1. PHOTO BOOK:W160mm×H230mm (88p)

※各形態別

2. CD:W120mm×H120mm

※各形態別

3. STICKER PACK:W100mm×H140mm

※各形態共通 2種

4. LYRIC BOOK: W150mm×H190mm

※各形態別

5. BEHIND BOOK:W82mm×H120mm (32p)

※各形態別

6. PHOTOCARD:W55mm×H85mm

※各形態別(5種のうちランダム1種)

7. OS PHOTOCARD (ORIGINAL STORY PHOTOCARD):W54mm×H86mm

※各形態共通(5種のうちランダム1種)

8. POSTER:W440mm×H600mm

※各形態別

9. POSTCARD:W160mm×H230mm

※各形態別 (5種のうちランダム1種)



☆Sound Wave ラッキードロー&レシート

☆m2u ラッキードロー & レシート

★FIGHT OR ESCAPE m2u ラッキードロー



公式のオンラインストアで購入した正規品です。

ランダムのものを確認する為に開封したのみで付属品は全て揃っています。CDも未再生です。



海外製品の為初期から小さな傷やスレ等がある場合があります。ご了承の上ご購入をお願いいたします。



プチプチで包み宅急便コンパクトで発送します。



即購入可⭕️バラ売り❌値下げ❌



