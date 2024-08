ブラッキー psa10 キラ 068/092 カードe 地図にない町 ポケモンカードゲーム 日本在庫

アンリミテッド版

自身でPSAへ提出したワンオーナー品の為、間違いなく本物です。

防湿庫にて保管しております。



⭐︎トラブル防止のため、完美品クラスをお求めの方、神経質な方の購入はご遠慮ください。

⭐︎高額商品ですので、すり替え防止のため、返品はご遠慮願います。



鑑定状況···PSA10



シリーズ···eシリーズ



種別···シングルカード



セット···拡張パック第2弾 地図にない町



特徴···キラ商品の情報