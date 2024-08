YOASOBI THE BOOK 1 2 3 セット 邦楽 『年末セール』

★価格高騰中につき、相場を見て値上げいたします。

―――――――――――――――――――――



■YOASOBI THE BOOK 1 開封品×1

■YOASOBI THE BOOK 2 開封品×1

■YOASOBI THE BOOK 3 開封品×1



・動作確認済み。正常です。

・あくまでも中古品ですので、完璧な美品をお求めの方はご遠慮下さい。

・店舗特典インデックス無しです。

・外袋、歌詞カードが入っていた白い箱は付属しません。画像のものが全てです。

・濡れ潰れ等の対策をして発送いたします。

・値下げ相談、バラ売り不可です。ブロック対象。

・キャンセル、返品不可です。ご質問等は購入前にお願いいたします。



13:59までのご購入で即日発送可能です。

よろしくお願いいたしますm(_ _)m



ヨアソビ

勇者

祝福

アイドル

海のまにまに

セブンティーン

ミスター

アドベンチャー

好きだ商品の情報