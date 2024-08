BTS 花様年華　エピログ　ミニフォト テヒョン　トレカ　公式 コンプ タレントカード 安心のアフターケア

BTS 花様年華 オンステージ:エピローグ

オフィシャル ミニフォト 公式 トレカ

フルコンプ





【内容】

テヒョン 全7枚セット



※経年による黒ずみや汚れ、角スレ、変形等あります。



size 9cm × 6cm





即購入⭕️

お値下げ❌



OPP袋に入れた上で簡易厚紙補強の上発送いたします。



海外製品のため、上記以外にも多少の初期キズ等ある可能性ございます。完璧な物をお求めの方は購入をお控えください。

以上ご了承のほどお願い致します。





BTS 防弾少年団 防弾 ばんたん RM RAP ナムジュン ジン ソクジン JIN ユンギ シュガ SUGA D ホソク ジェイホープ ホビ J-HOPE ジミン JIMIN テヒョン テテ V taehyung tae tae ジョングク グク JUNGKOOK トレカ ミニフォト カード TRB BEGINS 花様年華 オンステ エピログ WINGS LYS SYS FINAL HEA MS MOS 君に届く グッズ サマパケ シーグリ ウィンパケ メモリーズ BEST ファンミ ペンミ I need Boy Skool WAKE ベスト 血汗涙 IDOL DNA FOR MUSTER サマー パッケージ 韓国 本国 日本 ポストカ フォト SC アンカバ UM

コンプ コンプリート





TITLE Official mini Photo card of “The most beautiful

moment in life- On stage Epilogue ” in 2016.

HYYF



MEMBERS

V 7pcs— full complete—extremes rare



CONDI

Slight damages are seen. These are old items, so could be

damaged anywhere, pls understand that it is a second handed.商品の情報