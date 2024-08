Tradition CaptainGanjaAndTheSpacePatrol 洋楽 激安通販には要

Tradition

Captain Ganja And The Space Patrol



トラディションのギガレア名作MELLOWでEXPERIMENTALなCOSMIC LOVERS DUB最高峰



1970年代後半から活動していたイギリスのレゲエ・バンドTraditionが1980年にリリースし、中古市場で数万円の高値で取引されてきた鬼レア盤、『Captain Ganja And The Space Patrol』がUKの[Bokeh Versions]から正規ライセンス復刻されました!メロウでドリーミーな感覚を孕みながらしっかりとエフェクトの効いたラヴァーズ・ダブを繰り広げていくおすすめアルバムです!!



フォーマット

LP



レコードの状態

EX



ジャケット

EX





Raggae

Dub

アナログ

