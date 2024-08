モックニム グクトゥギ コンプ 7人 BTS ぬいぐるみ アイドル オンラインストア大特価祭

モックニム 制作のぬいぐるみ (グクトゥギ)7体セットです。



ペン卒したので出品します。



数ヶ月程前に届き、未開封(ステッカーのみ開封、抜き取りなし)で置いていました。



2枚目の写真のとおり箱が1部折れています。

以前お譲り頂いたぬいぐるみ用の服も一緒にお譲りします(一部開封済かもしれません)。



お取り置きについてはコメントにてご相談ください。



他のフリマアプリ(Yフリマ)にはこちらより安い値段で出品予定です。

他のアプリに出品している都合上、コメント等のやり取り中でも商品削除する場合があります、ご了承ください。



即購入❌

バラ売り ❌



アイテム名ぬいぐるみ/マスコット アイドル



グループ名···BTS



メンバー名···ジミン,ジョングク,J-HOPE,SUGA,RM,V,ジン







Member Name--- Jimin,JUNGKOOK,J-HOPE,SUGA,RM,V,Jin