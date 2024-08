ボリス・ミハイロフ　FROM BLAUE HORSE TILL NOW アート/エンタメ クリアランス販売店

新品未開封のものになります!

とても分厚く、強烈な一冊です。



_



FROM "BLAUE HORSE" TILL NOW DAYS 1965-2022 by Boris Mikhailov

_



ウクライナ人写真家、ボリス・ミハイロフ(Boris Mikhailov)の作品集。パリの「ヨーロッパ写真美術館」で開催された大規模回顧展に伴い刊行された本書。

過去57年に渡って制作されてきた作者のプロジェクトが収録されており、その活動を回顧する最も重要な一冊。



東ヨーロッパで最も影響力を持つ現代アーティストの一人である作者は、50年以上かけて社会的、政治的なテーマを探求し、実験的な写真作品を生み出してきた。ドキュメンタリー写真からコンセプチュアル作品、絵画、パフォーマンスにまで及ぶ作品群。1960年代より、旧ソビエト連邦の崩壊やそれが引き起こした甚大な弊害など、ウクライナが経験した激動の変化を記憶に刻みつけるような記録として描いている。



ユーモアと悲劇を組み合わせ、作者は一つの抵抗として、絶えず表現の自由の庇護をする。物議を醸すほどのテーマを強硬に扱い、アートの破壊力を示している。作者は祖国における旧ソ連の社会システムの支配力を半世紀以上もの間目撃してきた上で、ウクライナの現代史に基づいた複雑で力強い写真的ナラティブを構築してきた。



作者と妻のヴィタ・ミハイロフによるコラボレーションによってデザイン、編集された本書は、作者の技法と哲学を物語るべく、各プロジェクトにまつわるユニークな見識を掲載。

付属の小冊子には、「ヨーロッパ写真美術館」館長サイモン・ベイカー、先述した展覧会のキュレーター、ローリー・ハーウィッツ、そして作者の親しい友人でもあるアーティスト、リー・レーダレが寄稿したテキストを収録。作品シリーズ「Viscidity」と「Unfinished Dissertation」の翻訳も掲載する。



_

森山大道 荒木経惟 ナンゴールディン アレックソス 杉本博司 石内都 川内倫子 志賀理江子 ホンマタカシ商品の情報